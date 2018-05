Des participants à un colloque à Rabat appellent à allier sciences islamiques et créativité

vendredi, 11 mai, 2018 à 10:23

Rabat – Les participants à un colloque international sur la recherche en sciences islamiques ont appelé à la nécessité d’allier sciences islamiques et créativité et d’accorder une attention particulière aux mouvements de renouveau qui soumettent ces sciences à l’analyse et à la critique.