Des spécialistes nationaux et étrangers de médecine de la reproduction et de médecin fœtale en conclave à Casablanca

vendredi, 27 avril, 2018 à 14:18

Casablanca – Des gynécologues, des biologistes, des médecins généralistes, des urologues, des endocrinologues, des échographistes et des radiologues, venus des 5 continents, croisent leurs connaissances et leurs savoir-faire pour mettre toute la lumière sur la thématique du 3è congrès de la Société marocaine de médecine de la reproduction et de médecin fœtale (SMMR), qui se tient pendant trois jours à Casablanca.