Destruction de 859T de produits impropres à la consommation au cours du T1-2018 (ONSSA)

lundi, 16 avril, 2018 à 19:44

Ces candidatures ont été jugées complètes et répondent à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM, précise le communiqué, faisant savoir que le dossier de candidature du binôme constitué par M. Khalid Dahami et Mme Narjiss Loudiyi n’a pas été retenu en raison de la non-conformité à l’une des conditions d’éligibilité, prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM.