Un détenu met fin à ses jours à la prison centrale de Safi (communiqué)

jeudi, 19 novembre, 2020 à 20:15

Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a adopté le projet de décret n°62.20 portant approbation de la convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de valorisation du milieu marin et des zones côtières du littoral atlantique en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et au Sud d’Afrique (Convention d’Abidjan), et ses protocoles annexes.