Deux arrestations à Fès pour possession et trafic de drogue et de psychotropes (DGSN)

vendredi, 9 novembre, 2018 à 14:42

Rabat- Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, vendredi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), deux individus aux antécédents judiciaires pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause, âgés de 27 ans et 35 ans, ont été interpellés à bord d’un autocar en provenance de Tanger, en possession de 2.340 cachets d’Ecstasy et de trois téléphones portables, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine des psychotropes saisis et arrêter les autres complices éventuels dans cette affaire, ajoute la même source.