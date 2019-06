Deux journées de sensibilisation à la propreté, les 29 et 30 juin au lac Sidi Boughaba et à la plage Mehdia

mardi, 25 juin, 2019 à 22:23

Rabat-Deux journées environnementales, sportives et artistiques seront organisées les 29 et 30 juin au lac de Sidi Boughaba et à la plage de Mehdia pour sensibiliser à la propreté de ces lieux, a annoncé mardi l’Association Ecologie & Art, initiatrice de cet événement.

Organisés à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement et de celle des océans, ces deux événements s’inscrivent dans la dynamique de changement comportemental des citoyens pour réduire la pollution du littoral et du lac de Sidi Boughaba, a indiqué l’association dans un communiqué.

Cette action de sensibilisation, menée aussi par le groupe scolaire la Réserve en collaboration avec la commune de Mehdia, se fixe pour objectif “d’informer et d’alerter les visiteurs du lac et les estivants de la nocivité des déchets issus de la consommation humaine sur ce milieu naturel”.

Ces journées environnementales, initiées sous le thème “la propreté fait la différence”, seront marquées par des campagnes de nettoyage sur le lac et la plage outre un programme riche en activités ludiques et instructives.

Des activités sportives (aérobic, yoga,volley-beach et mini-foot) et artistiques (théâtre, arts plastiques et recyclage) au profit des enfants, jeunes et grands seront au rendez-vous, pour leur permettre une prise de conscience de l’importance de la protection du littoral et des zones humides.

La Direction du Partenariat, de la communication et de la coopération du Secrétariat d’Etat chargé du Développement durable, le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, la Régie autonome de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide de la province de Kénitra (RAK) et la Société protectrice des animaux et de la nature (PANA) animeront des stands sur place qui accueilleront le grand public pour l’informer des problématiques menaçant le patrimoine naturel et les moyens d’y remédier, a fait savoir la même source.

Les autorités locales, la Protection civile et le Croissant Rouge de Mehdia seront présents pour veiller à la sécurité du public présent, d’après le communiqué.