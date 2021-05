Développement: Le Maroc décline les ambitions de son pacte pour l’avenir (Universitaire US)

mercredi, 26 mai, 2021 à 20:11

Washington, A travers son nouveau modèle de développement, le Maroc décline les ambitions de son pacte pour l’avenir, a indiqué l’universitaire et vice-président aux Affaires mondiales de l’université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.

Dans une déclaration à la MAP à Washington, M. Majid a relevé que la Commission spéciale sur le modèle de développement a élaboré un véritable pacte national pour le développement avec “l’ambition de transformer le Maroc en un pays émergent, démocratique et prospère”.

Il a noté, à cet effet, que le modèle de développement proposé s’articule autour de choix stratégiques mettant, entre autres, l’accent sur l’importance de la justice sociale, une éducation de qualité, des normes de santé plus élevées, une augmentation des investissements pour stimuler l’économie et un meilleur accès des femmes au marché du travail.

“Le diagnostic de la Commission sur les déficits sociaux et économiques actuels du Maroc et son appel à un changement radical sont en droite ligne des rappels récurrents de SM le Roi Mohammed VI pour corriger les dysfonctionnements et associer toutes les forces vives au développement du pays”, a en outre ajouté l’universitaire maroco-américain.

Le Plan appelle ainsi à une solidarité sociale fondée sur le patrimoine culturel et les valeurs religieuses du Royaume en harmonie avec les valeurs humaines, ainsi que les liens forts et séculaires qui unissent la monarchie et le peuple, pour hisser le Maroc au rang des pays pionniers, a estimé M. Majid, qui est également directeur du Campus de Tanger de l’Université de la Nouvelle Angleterre et auteur de plusieurs ouvrages de politique et d’histoire.

“En somme, c’est une nouvelle révolution du Roi et du Peuple que le Maroc est en train de mener pour le 21e siècle”, a-t-il conclu.