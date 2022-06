Le développement régional passe inéluctablement par une université aux capacités renforcées (M. Miraoui)

mardi, 28 juin, 2022 à 15:34

Rabat – Le développement régional passe inéluctablement par une université aux capacités renforcées et au mode de fonctionnement agile et inclusif, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

S’exprimant dans le cadre de la 2ème conférence des “MD Talks” 2022, cycle de conférences de réflexion stratégique africaine et internationale initié par Maroc Diplomatique, le ministre a mis l’accent sur la forte présence de la dimension territoriale dans le Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).