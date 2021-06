Le DG de l’ICESCO appelle à des politiques favorables à l’entrepreneuriat féminin

jeudi, 24 juin, 2021 à 11:25

Rabat – Le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim M. Al Malik, a plaidé, mercredi à Rabat, pour des politiques susceptibles de promouvoir la présence des femmes dans le monde des affaires.

M. Al Malik s’exprimait lors de l’ouverture d’un forum international organisé par l’ICESCO autour du thème “entrepreneuriat et autonomisation des femmes”, qui a été l’occasion de mettre en évidence les contributions des femmes dans le progrès économique et social, ainsi que les politiques et les orientations à même de favoriser une place accrue de la gente féminine dans les affaires.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général a mis l’accent sur les défis auxquels fait face la femme à cause de la pandémie de Covid-19, d’autant plus qu’un grand nombre de femmes se trouvent en première ligne dans les domaines de santé, d’enseignement et social.

Par la même occasion, le conseil de SM le Roi André Azoulay a souligné que le progrès et le développement durable sont tributaires du plein accès des femmes à leurs droits.

Consacrer l’égalité passe par une action soutenue et volontariste en faveur du développement, a affirmé M. Azoulay, invité d’honneur de ce forum international, relevant que les disparités sociales qui traversent les sociétés mettent à mal les économies de la région.

Il a noté, à cet égard, que les femmes au Maroc sont des acteurs de premier plan dans la dynamique de développement de la société et de l’économie.

L’évènement a été marqué par l’inauguration d’une exposition de peintures œuvres de femmes à la galerie d’art contemporain de l’ICESCO.

Le forum de trois jours rassemble des chercheurs et des décideurs avec comme objectif de faire connaitre la place des femmes dans le monde des affaires et d’encourager les contributions féminines en tant que levier de développement durable.