DG de Morocco Foodex: La participation distinguée au Salon de New York, fruit d’une politique agricole innovante

mardi, 27 juin, 2023 à 12:40

– Omar ACHY –

New York – Dans l’imposant Salon Summer Fancy Food de New York, incontournable forum de l’innovation et des partenariats commerciaux dans l’industrie alimentaire, les produits gourmets made in Morocco se frayent une place de choix. Et pour cause, le Maroc est le pays partenaire de cette édition.

Pour se tailler une plus grande part du vaste marché américain de quelque 350 millions de consommateurs, Morocco Foodex, l’organisme public chargé du contrôle et de la coordination des exportations agricoles et agroalimentaires, ne lésine pas sur les moyens.

Les Etats-Unis représentent un marché à fort potentiel pour l’offre exportable marocaine qui regorge d’opportunités commerciales renforcées par la relation stratégique entre les deux pays. L’année 2022 a été marquée par un record historique pour les exportations marocaines de produits alimentaires et halieutiques vers le marché américain, atteignant 439 millions de dollars.

Pour la Directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, le choix du Maroc en tant que pays à l’honneur pour l’édition de cette année est “le fruit d’une politique agricole innovante et d’une promotion du secteur agroalimentaire qui se veut dynamique (…) de même qu’il reflète une reconnaissance significative dans le domaine de l’agroalimentaire et constitue, aussi, une opportunité unique de promouvoir la grande qualité de l’offre exportable marocaine”.

“Cela démontre également le travail de longue haleine réalisé par les exportateurs marocains qui, depuis plusieurs années, ont su adapter leurs produits aux exigences des consommateurs sur ce marché fortement concurrentiel”, a-t-elle dit dans un entretien à la MAP.

1-Le Maroc est à l’honneur cette année au Summer Fancy Food de New York. Que signifie pour l’industrie agroalimentaire marocaine une telle présence marquante dans un rendez-vous professionnel d’envergure aux États-Unis ?

Le Royaume est pour la première fois le pays à l’honneur au plus grand salon professionnel de l’industrie agroalimentaire aux États-Unis, le Summer Fancy Food Show 2023. Ce salon rassemble plusieurs dizaines de milliers d’acheteurs qualifiés, de distributeurs et d’importateurs du secteur nord-américain.

Le choix du Maroc est le fruit d’une politique agricole innovante et d’une promotion du secteur agroalimentaire qui se veut dynamique. Cette participation représente une reconnaissance significative dans le domaine de l’agroalimentaire et une opportunité unique de promouvoir la grande qualité de l’offre exportable marocaine. Cela démontre également le travail de longue haleine réalisé par les exportateurs marocains qui, depuis plusieurs années, ont su adapter leurs produits aux exigences des consommateurs sur ce marché fortement concurrentiel.

2-L’industrie agroalimentaire américaine est dynamique et compétitive. Avec plus de 350 millions de consommateurs, ce marché est particulièrement convoité et se développe considérablement. Quelle est la part des produits marocains sur ce marché et quels types de produits sont les plus prisés?

L’année 2022 a été un record historique pour les exportations marocaines de produits alimentaires et halieutiques vers le marché américain, atteignant 439 millions de dollars. Ce record historique a été tiré principalement par les exportations d’agrumes (172 millions de dollars), suivies des produits agricoles transformés (69 millions de dollars), tels que les « olives en conserve », et des produits halieutiques en conserve (93 millions de dollars).

3- Comment les professionnels marocains entendent-ils renforcer leur positionnement sur ce marché surtout compte tenu des exigences réglementaires et de l’évolution des habitudes des consommateurs américains?

Tout d’abord, cette participation permet d’accroître la notoriété de l’origine Maroc et la visibilité des produits agroalimentaires marocains auprès des acheteurs spécialisés (distributeurs et détaillants) mais aussi des médias internationaux. En effet, le Summer Fancy Food Show est une plateforme de premier plan pour établir des partenariats commerciaux avec des entreprises nord-américaines, en stimulant une image positive des marques marocaines et générant de nouvelles opportunités d’exportation. Cette participation va également aider à renforcer la perception du pays en tant que source fiable et qualitative de produits alimentaires.

Le Summer Fancy Food Show est un lieu où les dernières tendances et innovations de l’industrie alimentaire sont mises en valeur. Le Maroc peut profiter de cette occasion pour identifier les nouvelles demandes du marché américain, les préférences des consommateurs et les opportunités émergentes. Cela peut aider le pays à ajuster sa stratégie de production et d’exportation pour répondre aux besoins changeants du marché américain.

4- Parlez-nous de la stratégie de Morocco Foodex pour épauler les opérateurs du secteur afin d’accroître leurs exportations et répondre à ces exigences?

Morocco Foodex veille en priorité à faciliter l’accès aux marchés importateurs et à l’information de façon générale. L’établissement accompagne les opérateurs dans les démarches et formalités de l’activité export des produits agroalimentaires et produits de la mer, et veille au respect des réglementations techniques et commerciales. Notre organisation se positionne en tant qu’accélérateur de business à l’export.

5- Vous venez de signer un accord avec l’Association des industries alimentaires des Etats-Unis. Quel est l’objectif d’un partenariat avec une telle association professionnelle engagée dans le développement de programmes qui facilitent les activités de ses entreprises américaines ?

Il s’agit d’un mémorandum d’entente signé avec l’AFI (Association of Food Industries), la première association d’importateurs agro-alimentaires américains. Il porte sur la promotion du produit marocain auprès des membres de l’Association, qui sont au fait des importateurs. Nous sommes très contents parce qu’ils vont organiser leur prochain forum à Marrakech en mai prochain. C’est une opportunité de voir plus de 400 acheteurs américains présents au Maroc.