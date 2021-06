La DGAPR continuera d’organiser les visites familiales aux profit des détenus

vendredi, 18 juin, 2021 à 15:32

Rabat – La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, vendredi, la poursuite de l’organisation des visites familiales au profit des détenus dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, conformément aux conditions en vigueur.

Dans un communiqué, la DGAPR relève “qu’il a été décidé de continuer à organiser les visites familiales dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, conformément aux conditions en vigueur, tout en accordant les facilités nécessaires aux membres de la communauté marocaine à l’étranger et aux visiteurs étrangers, pour pouvoir visiter leurs proches détenus plus d’une fois et pour une durée suffisante, avec l’obligation de respecter strictement les mesures préventives et de précaution”.

Cette décision intervient suite à l’amélioration constante de la situation épidémiologique au niveau de toutes les régions du Royaume et à l’absence de cas d’infection au Covid-19 dans les établissements pénitentiaires, outre l’augmentation du nombre de vaccinés, conclut le communiqué.