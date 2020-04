La DGAPR dément des allégations sur l’absence de soins médicaux et le retard dans la distribution des repas dans la prison locale de Ouarzazate

dimanche, 26 avril, 2020 à 20:35

Rabat-La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti dimanche le contenu d’une vidéo publiée sur YouTube dans laquelle “certaines personnes prétendent être détenues à la prison locale de Ouarzazate” et qu’elles “souffrent d’une absence de soins médicaux et ne reçoivent pas les repas à temps”.

Dans une mise au point, la DGAPR a affirmé que le contenu de la vidéo susmentionnée “est sans fondement”, étant donné que les pensionnaires de la prison locale de Ouarzazate, dont l’infection par le nouveau coronavirus a été confirmée, sont soumis au protocole de traitement approuvé par les autorités sanitaires compétentes, tandis que le reste des détenus isolés bénéficient des soins médicaux réguliers dans d’autres quartiers de la part du personnel médical de l’établissement.

Les chambres et les pensionnaires sont quotidiennement stérilisés pour lutter contre la propagation du virus, a poursuivi la même source, précisant que les produits de nettoyage suffisants sont distribués aux différents quartiers de l’établissement.

En ce qui concerne les repas, la DGAPR a souligné qu’ils sont quotidiennement distribués aux heures prévues et qu’ils sont préparés par la société privée mandatée à cet effet, tout en veillant à garantir, de manière quantitative et qualitative, leur diversification et leur qualité.