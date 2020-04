La DGAPR dément les rumeurs sur des cas présumés d’infection au covid-19 dans les prisons de Kénitra et Souk El Arbaa

jeudi, 23 avril, 2020 à 0:14

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a souligné, mercredi, qu’elle a approvisionné les entrepôts des établissements pénitentiaires en denrées alimentaires suffisantes, en plus d’un stock réserve, tout en relevant le plafond des achats et de l’argent déposé dans les comptes nominaux des détenus à l’économat de l’établissement.