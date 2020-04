DGAPR: Les établissements pénitentiaires sont suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires et produits de désinfection

jeudi, 23 avril, 2020 à 0:14

Rabat – La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a souligné, mercredi, qu’elle a approvisionné les entrepôts des établissements pénitentiaires en denrées alimentaires suffisantes, en plus d’un stock réserve, tout en relevant le plafond des achats et de l’argent déposé dans les comptes nominaux des détenus à l’économat de l’établissement.

En réponse aux allégations relayées par certains sites électroniques selon lesquelles “les détenus des établissements pénitentiaires souffrent de malnutrition et n’ont pas pas le droit de changer leurs vêtements au temps du coronavirus, la Délégation a précisé, dans une mise au point, qu’elle a également approvisionné ces établissements d’un stock suffisant de produits de nettoyage et de désinfection, répartis dans l’ensemble des locaux de ces établissements en vue de permettre à tous les détenus de se laver et de nettoyer leur linge d’une manière adéquate, relevant que tous les prisonniers ont accès, chacun à son tour, à l’eau chaude au sein des salles de bain.

La DGAPR avertit du danger né de la diffusion de telles allégations mensongères durant le contexte actuel, qui exige une mobilisation générale afin de lutter contre la propagation du covid-19.