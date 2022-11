La DGAPR et l’INL déterminés à faire du centre national de formation des cadres un modèle d’excellence en Afrique (responsable US)

jeudi, 10 novembre, 2022 à 16:46

Tiflet – Le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application de la loi (INL) a affiché sa détermination à œuvrer de concert avec la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), pour faire du centre de formation des cadres de Tiflet un modèle d’excellence en Afrique.

“Nous sommes impatients de travailler ensemble pour approfondir notre coopération afin de continuer à faire de ce centre un modèle d’excellence pour la région et le continent africain”, a affirmé jeudi le sous-Secrétaire d’État américain adjoint, responsable du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL) dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord, Tobin Bradley dans une déclaration à la presse lors d’une visite au centre de formation des cadres de Tiflet.

Se félicitant de la solidité des relations qui lient les États-Unis et le Maroc, le responsable américain qui effectue une visite au Royaume à la tête d’une importante délégation a qualifié d'”excellent” le partenariat entre les deux pays.

Cette visite, qui s’est déroulée en présence du délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a pour objectif de présenter à la délégation américaine les programmes que propose le centre de formation des cadres en matière de formation de base et continue, a précisé le directeur du centre, Abderrahim Rahouti.

Elle vise, également, à examiner les moyens de renforcer la formation et les compétences de l’élément humain dans le cadre du partenariat entre les Etats-Unis et le Royaume du Maroc, particulièrement entre la DGAPR et l’INL, a-t-il fait savoir dans une déclaration similaire.

Un exposé portant sur le centre de formation des cadres et les réalisations accomplies au titre des différents programmes d’action de la DGAPR a été présenté, a noté M. Rahouti, précisant que les discussions ont été centrées sur la consolidation des relations de coopération, notamment en ce qui concerne la formation et la qualification des ressources humaines.

Il a, par ailleurs, indiqué que la visite de la délégation américaine entend faire du centre de formation une plateforme régionale au service de la promotion des compétences et de l’échange des expériences et expertises, développées par la DGAPR au profit des pays africains.

Mercredi, M. Bradley a effectué une visite à la prison locale de Aïn Sebaâ 1 et au centre de réforme et d’éducation des mineurs de Aïn Sebaâ, notamment le Bureau de diagnostic judiciaire, et s’est arrêté sur le système informatique de contrôle, ainsi que sur des infrastructures sportives et de formation. Un jour plus tôt, M. Tamek, a eu des entretiens avec M. Bradley, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale.

La visite du responsable américain au Maroc, du 07 au 11 novembre, s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre signé en avril 2011 entre les gouvernements marocain et américain, notamment l’annexe relative à la coopération entre la DGAPR et l’INL.

Le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs est un organisme dépendant du département d’État des États-Unis, chargé de la prévention et de la gestion à l’international de la politique anti-stupéfiants menée par le gouvernement fédéral des États-Unis.