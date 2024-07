DGAPR: Mouvement de mutation des directeurs de 28 établissements pénitentiaires

vendredi, 12 juillet, 2024 à 17:23

Rabat – La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé avoir procédé à un mouvement de mutation des directeurs de 28 établissements pénitentiaires.

Selon un communiqué de la DGAPR, ce mouvement de mutation “s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour atteindre un rendement efficace en amorçant une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires de la population carcérale, tout en veillant, dans la mesure du possible, à assurer la stabilité sociale des responsables”.

Cette opération vise également à permettre à de nouvelles compétences d’assumer des responsabilités et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR, qui a pour objectif “de consacrer la vocation de qualification et de réinsertion de l’établissement pénitentiaire au sein de la société, ainsi que son rôle sécuritaire consistant à garantir la sûreté des détenus et des personnes et à préserver l’ordre public”.