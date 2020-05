La DGAPR publie le deuxième numéro du magazine “Les cahiers du prisonnier”

jeudi, 28 mai, 2020 à 14:02

Rabat – La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a publié le deuxième numéro du magazine “Les cahiers du prisonnier”, qui vise à offrir un espace de créations littéraires, intellectuelles et artistiques aux pensionnaires des établissements pénitentiaires et garantir la communication entre ces détenus et les différentes composantes de la société.

Ce deuxième numéro comprend les contributions de 26 prisonniers, réparties en six articles scientifiques, deux nouvelles, 17 poèmes et textes du zajal, des citations et des tableaux artistiques, outre la couverture du magazine qui met en avant le tableau primé lors d’une compétition organisée par la DGAPR, précise la Direction dans un communiqué.

Le magazine, qui s’inscrit dans le cadre des programmes de motivation élaborés par la Direction, s’assigne pour objectif de valoriser les aptitudes des détenus afin de redresser leur comportement, explique la même source, soulignant que la publication s’intéresse à des disciplines aussi variées que la philosophie, l’histoire, les sciences politiques, le droit et la sociologie ainsi qu’à des créations littéraires comme la nouvelle, la poésie et le zajal, mais aussi des photos de tableaux œuvres de détenus eux-mêmes.

“Les cahiers du prisonnier” procède indépendamment sous une direction éditoriale alors que les articles sont supervisés par une commission de lecture composée de professeurs et d’experts, conclut le communiqué.