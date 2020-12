La DGSN a connu des “changements radicaux” dans le cadre de la moralisation et la modernisation du service public de la police

dimanche, 6 décembre, 2020 à 1:36

Il existe au Maroc ceux qui profitent de l’élargissement de la marge de liberté et du climat de démocratie qui règnent dans le Royaume pour servir des intérêts personnels et porter atteinte aux institutions et aux responsables, a affirmé le directeur central de la Police judiciaire, M. Mohamed Dkhissi.