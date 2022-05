DGSN: entrée en service de la Brigade régionale des artificiers de Rabat

vendredi, 13 mai, 2022 à 18:55

Rabat – La brigade régionale des artificiers, relevant de la préfecture de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, est entrée en service vendredi, dans le cadre de la stratégie de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) visant à lutter contre le crime sous toutes ses formes et à renforcer le rôle ses services décentralisés.

Une cérémonie a été organisée à cet effet en présence notamment du préfet de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset et a été marquée par la présentation des différents équipements et matériels de pointe mis à la disposition de cette brigade.

La création de cette nouvelle entité spécialisée s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des compétences des services régionaux spécialisés pour répondre de manière opérationnelle aux défis sécuritaires et aux menaces liées aux crimes violents et au terrorisme, en particulier.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Naoufal Ouahabi, officier de police du service central des artificiers, a souligné que la mise sur pied de cette unité à la préfecture de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset intervient dans le sillage d’un projet d’envergure lancé par la DGSN portant sur la mise en place des Brigades régionales des artificiers dans l’objectif de répondre aux différents enjeux sécuritaires, avec à leur tête les menaces liées au terrorisme et aux crimes violents.

D’importants moyens matériels et techniques nécessaires ont été mis à la disposition de cette structure, a-t-il précisé, ajoutant que des ressources humaines hautement qualifiées ont été déployées afin de permettre à cette brigade d’accomplir ses missions dans les meilleures conditions possibles.

Dans ce sens, il a noté que cette Brigade a pour missions de détecter les objets et matériaux suspects ou explosifs, de neutraliser les engins explosifs de fabrication artisanale qui pourraient mettre en danger la sécurité des citoyens et de contribuer en outre à la sécurisation des grands événements politiques, culturels et sportifs.

Il s’agit également d’apporter un appui technique et de terrain aux enquêtes judiciaires et investigations, par le biais de la détection et l’analyse nécessaire d’objets et de matériaux explosifs, et de contribuer de manière effective et efficace à faire face à toutes les menaces que représentent les produits explosifs, a-t-il poursuivi.

La nouvelle brigade se compose d’équipes de sécurité spécialisées ayant bénéficié, pendant plusieurs semaines, de sessions de formation de haut niveau dans le domaine des explosifs, ainsi qu’en matière de détection et d’identification proactive des matières suspectes.

Cette unité a été équipée de moyens logistiques dotés d’une technologie de dernière génération comprenant notamment des robots et du matériel très développé servant à détecter et à neutraliser les explosifs à distance tout en garantissant la sécurité des fonctionnaires de police et des citoyens.

La Brigade régionale des artificiers de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, s’ajoute à six autres, créées durant les trois dernières années à Laâyoune, Marrakech, Oujda, Casablanca et Tanger et Fès, à l’horizon de les généraliser à toutes les régions du Royaume, selon une vision intégrée qui prend en considération les besoins de sécurité et les exigences d’application des stratégies de sécurité.