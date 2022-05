La DGSN primée de l'”African Excellence Award E-government”

dimanche, 29 mai, 2022 à 17:54

Rabat – Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a remporté l'”African Excellence Award E-Government”, en reconnaissance du niveau avancé des prestations fournies par la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique (CNIE 2.0), et du rôle important joué par ce document d’identité sécurisé pour assurer la sécurité des documents et des transactions à distance et le renforcement de la confiance dans l’identité numérique, indique la DGSN dans un communiqué.

La DGSN a été primée de l’African Excellence Award lors de la cérémonie de remise des trophées de la 15ème édition de la grande messe africaine de l’innovation, Africa Pay & ID Expo (APIDE), organisée du 26 au 28 mai à Marrakech avec la participation de plusieurs pays et organisations concernés par le développement du digital sur le continent africain.

Ce couronnement continental, souligne le communiqué, s’inscrit dans le cadre des chantiers structurants récemment lancés par la Direction générale de la Sûreté nationale afin d’assurer la transition vers une «identité numérique complète», hautement sécurisée et intégrant les technologies modernes dans les documents d’identité, et qui peut contribuer à accélérer la transition numérique de l’administration publique au Maroc et permettre à tous les services publics et les acteurs privés de rapprocher leur bouquet de services du grand public.

La DGSN avait annoncé en 2019 le lancement de la généralisation de la deuxième génération de la carte d’identité nationale électronique, qui est une carte sophistiquée qui comporte plusieurs niveaux d’éléments de sécurité confortant sa fiabilité auprès de l’ensemble des intervenants à la fois publics et privés. La Direction générale a entamé ensuite l’activation progressive d’un ensemble de services électroniques incorporés dans ce document, marquant l’initiation de l’identité numérique complète depuis le début de cette année, dans le cadre d’un projet de service pionnier aux niveaux régional et international, ajoute le communiqué.