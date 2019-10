La DGSN retrace son histoire pour partager sa mémoire avec les citoyens

vendredi, 4 octobre, 2019 à 21:41

Tanger-C’est au stand “Galerie histoire, art et culture” que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a ouvert sa mémoire historique aux visiteurs de ses Journées portes ouvertes, tenues à Tanger du 2 au 6 octobre, afin de faire découvrir aux citoyens les différentes étapes de son évolution.

Véritable lieu de partage, ce stand fait voyager les visiteurs à travers les différentes étapes qu’a connues la DGSN au fil du temps, en leur proposant de découvrir les nombreuses disciplines relevant de la sûreté nationale, notamment l’identification judiciaire, avec un appareil photo qui date de l’année 1848.

La Direction générale de la sûreté nationale propose également aux visiteurs de découvrir des modèles de procédures et de rapports de la sûreté nationale datant de 1918 ou encore 1828, a précisé le commissaire divisionnaire Said Kheyer, formateur à l’Institut royal de police, notant que des outils de télécommunication, tels qu’un télégraphe perforateur sont exposés au stand.

En plus de standards téléphoniques de 1950 et de 1970 et d’une caméra de l’année 1940, a-t-il poursuivi, les visiteurs peuvent découvrir une machine de projection de films qui date de l’an 1978, auparavant utilisée au sein de l’Institut royal de police pour projeter des films pédagogiques au profit de ses stagiaires.

Par ailleurs, un ancien matériel de photo, comportant un produit révélateur et un produit fixateur sont exposés dans le stand, aux côtés d’anciens gyrophares qui s’allument grâce aux bougies et auparavant utilisés dans les barrages de la sûreté nationale.

Les visiteurs peuvent aussi revivre l’évolution des tenues des agents de la police, grâce à la tenue que portaient les agents de 1940 à 1958, puis celle portée de 1958 à 1994, et finalement la tenue portée de 1994 à 2017.

Les férus d’art plastique et de photographie seront également servis puisque le stand “Galerie histoire, art et culture” expose nombre de tableaux peints par des agents de la police, ainsi qu’un ensemble de photographies retraçant l’histoire de la sûreté nationale au sein de la ville de Tanger.

Les Journées portes ouvertes de la DGSN, dont la troisième édition se poursuit jusqu’au 6 octobre, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN visant à consolider sa politique d’ouverture sur son environnement et à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’ordre public.

Cette édition traduit également la volonté de la DGSN de consolider la proximité avec le citoyen et met en lumière les efforts déployés à tous les niveaux ainsi que son ferme engagement à fournir des prestations de qualité répondant aux besoins de la population en matière de sécurité, et ce conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Le programme riche et varié de cette édition comprend un total de 16 stands thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN en tant que service public, outre un espace histoire, art et culture. Ces journées verront également l’organisation de 8 démonstrations en direct illustrant les techniques d’intervention opérées par les différentes unités opérationnelles, nombre d’ateliers interactifs de sensibilisation et d’information sur les sujets concernant directement le citoyen et plusieurs tables rondes sous forme de présentations et de débats autour de thématiques d’actualité.