DGST : 711 fonctionnaires ont bénéficié de l’avancement au titre de l’exercice 2020

vendredi, 1 janvier, 2021 à 15:41

Rabat – La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a annoncé, vendredi, que le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié de l’avancement, au titre de l’année budgétaire 2020, s’élève à 711, tous grades confondus, avec un pourcentage d’environ 65% du total des candidatures examinées par la commission d’avancement.

Dans un communiqué, la DGST souligne que la commission d’avancement a adopté des critères précis, fondés sur le mérite, l’excellence et l’évaluation professionnelles et a accordé une grande attention et un grand soin aux cadres et fonctionnaires de grades inférieur ou moyen, et ce afin de garantir davantage de motivation et de promotion professionnelles.

Cette annonce intervient simultanément avec celle de l’avancement des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dont 9.499 fonctionnaires en ont bénéficié, portant le total des bénéficiaires de l’avancement au pôle sécuritaire DGSN-DGST à 10.210.

Ledit pôle sécuritaire, qui regroupe la DGSN et la DGST, accorde une importance particulière à l’avancement au choix, compte tenu qu’il est à l’avant-garde des mécanismes de promotion professionnelle et l’une des principales incitations administratives qui encouragent les fonctionnaires de police à faire preuve de plus de sacrifice et d’abnégation lors de l’exercice de leurs nobles missions de protection de la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi que de préservation de l’intégrité territoriale contre tous les dangers et menaces potentiels.