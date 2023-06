Dialogue interreligieux: Les relations spirituelles maroco-sénégalaises au centre d’une rencontre au Vatican

jeudi, 15 juin, 2023 à 18:54

Cité du Vatican – Les relations spirituelles maroco-sénégalaises ont été au centre d’un vibrant hommage rendu, mercredi au Vatican, à l’ancien chef d’État sénégalais, feu Léopold Sédar Senghor, lié au Maroc par une amitié distinguée basée sur les valeurs communes d’ouverture, de paix et de tolérance.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, a mis l’accent sur la “forte amitié qui liait feu SM Hassan II et Sédar Senghor, qui a permis d’instaurer un socle de relations solide et pérenne entre le Sénégal et le Maroc, terre de tolérance et de coexistence et le Sénégal, avec qui il partage les mêmes valeurs et la même approche humaine et pacifique”.

“Feu SM Roi Hassan II et le premier Président du Sénégal indépendant ont instauré les premiers piliers de la démocratie en Afrique indépendante, profitant aux deux peuples jusqu’à nos jours, et façonné des liens exemplaires et durables, marqués par un engagement infaillible envers le continent et une forte ambition en faveur de son rayonnement et son émancipation”, a relevé Mme Naji Mekkaoui, indiquant que SM le Roi Mohammed VI a continué sur la même lancée, en renforçant encore cette amitié fructueuse.

Sous l’impulsion du Souverain, les relations maroco-sénégalaises ont été hautement consolidées par la signature d’une panoplie d’accord dans plusieurs domaines stratégiques, ce qui les a hissés à un niveau excellent, à l’image de la fraternité qui lie les deux peuples, a-t-elle poursuivi.

Passant en revue les étapes phares de ces relations, en développement permanent grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi, qui demeure fortement attaché à la profondeur africaine du Royaume, l’ambassadeur a notamment rappelé la décoration, à Rabat en 1982, de feu Senghor par feu SM Hassan II. Il a été également nommé par le défunt Souverain membre de la prestigieuse Académie du Royaume, qui a œuvré, très tôt, à diffuser les valeurs et les principes universels, visant l’instauration d’un dialogue fructueux entre les cultures et les civilisations, a-t-elle ajouté.

Au Maroc, et en tant que membre de l’Académie du Royaume, Léopold Sédar Senghor avait prononcé un discours lors de la première session de l’Académie, tenue en 1980 à Fès, réaffirmant son attachement à la construction d’une civilisation de l’Universel privilégiant l’ouverture culturel contre le repli identitaire, a rappelé la diplomate.

Tout au long de son mandat, en tant que membre de l’Académie, feu Senghor s’est distingué par une série d’essais et de conférences traitant de sujets universels comme ‘’les crises spirituelles et le dialogue Nord-Sud’’, ‘’le développement culturel, les potentialités économiques et la souveraineté diplomatique’’ ou encore ‘’le régime présidentiel et la démocratie en Afrique’’.

Mme Naji Mekkaoui a, en outre, mis en avant l’inauguration en 1964 par feus SM Hassan II et Sédar Senghor de la Grande Mosquée de Dakar, une illustration de la profondeur des relations spirituelles entre les deux pays frères, renforcées également par la Zaouia Tijania, qui continue d’accueillir chaque année un grand nombre d’adeptes et de fidèles sénégalais.

Par ailleurs, la diplomate s’est attardée sur l’approche singulière du modèle religieux marocain, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, revenant sur les initiatives lancées par le Souverain, en vue de restructurer le champ religieux et de lutter contre l’extrémisme, notamment la création de la fondation Mohammed VI des Oulémas africains, le Conseil supérieur des Oulémas, l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates, les causeries religieuses ‘’Dourouss Hassania’’ et les efforts de médiation et de soutien.

Pour rendre hommage à cette personnalité, considérée comme l’un des plus éminents artisans de la renaissance africaine, des personnalités diplomatiques, religieuses et littéraires de haut rang ont analysé la portée et l’envergure de l’œuvre poétique, philosophique et culturelle de Senghor, notamment en faveur de la libération des peuples, de l’égalité et la fraternité humaine.

La pensée de Léopold a été ainsi appréhendée à partir de concepts clefs comme l’universalisme, la négritude, la créolité et la liberté. Les échanges ont également porté sur les préoccupations et les réflexions politiques majeures de Senghor concernant l’éducation et la culture, auxquelles il accordait une attention prioritaire.

Homme de lettres émérite, Léopold Sédar Senghor est devenu président du Sénégal après que le pays a proclamé son indépendance en août 1960, et reste à sa tête jusqu’en 1980. Dans ses œuvres multidimensionnelles, confluent la poésie, la philosophie et l’esthétique autour de notions qui prônent la paix et l’entente entre les êtres humains.

Organisé par l’ambassade du Sénégal près le Saint-Siège, en partenariat avec le dicastère de la culture et de l’éducation, le symposium s’est tenu sous le thème “Civilisation de l’Universel et fraternité humaine”.