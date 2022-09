Dialogue national de l’urbanisme: Fès abrite une rencontre régionale de concertation

mercredi, 21 septembre, 2022 à 15:21

Fès – Une rencontre de concertation régionale a été organisée, mercredi au siège de la wilaya de Fès, dans le cadre du Dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat lancé la semaine dernière sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Initié par le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme de et de l’habitat et la politique de la ville, ce dialogue vise à élaborer une nouvelle feuille de route portant sur les domaines de l’urbanisme et de l’habitat, à la lumière des recommandations et propositions qui seront formulées lors des différentes réunions de concertation aux niveaux national et régional.

La réunion régionale a été l’occasion appropriée pour les acteurs régionaux et locaux concernés de débattre de plusieurs questions liées au secteur, l’objectif étant de soulever les problèmes et formuler des recommandations pour faire face à la situation actuelle que travers le secteur.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber a appelé les acteurs et parties prenantes à s’engager dans un échange “sérieux” et “responsable”, afin de valoriser les acquis et relever les défis et enjeux pour un développement territorial inclusif et durable de la région et ce, dans le cadre des réformes institutionnelles et des grands projets lancés par le Maroc.

Le wali de Fès-Meknès a cité, dans ce cadre, le chantier de la régionalisation avancée, la Charte nationale de la déconcentration administrative, ainsi que les choix stratégiques contenus dans le nouveau modèle de développement (NMD), estimant que la situation actuelle du secteur nécessite l’élaboration d’une vision “novatrice” et “intégrée” du système de l’urbanisme, basée sur le compromis, la coordination, la flexibilité et la durabilité.

Après avoir souligné que des contraintes et des défis persistent malgré les grandes réalisations achevées au niveau de la région de Fès-Meknès, M. Zniber a appelé à ériger le monde rural en véritable locomotive du développement socio-économique et en un espace attractif pour les investissements et les idées de nature à répondre aux besoins de l’ensemble des catégories sociales.

Dans une déclaration à la presse, l’inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire à Fès-Meknès, Mohamed Laagal a indiqué que la rencontre constitue une occasion de dialogue avec tous les acteurs et parties prenantes au niveau de la région pour échanger et réfléchir ensemble quant aux solutions et propositions concrètes pour surmonter les diverses contraintes auxquelles fait face le secteur.

M. Laagal a souligné que l’objectif de ces concertations est d’impliquer les acteurs régionaux et locaux dans le processus d’élaboration d’une nouvelle politique publique du secteur de l’urbanisme et de l’habitat, basée sur une vision innovante qui concerne principalement l’amélioration du produit urbain et des espaces de vie des citoyens à travers l’adoption des mesures nécessaires pour combler le déficit de logements et diversifier l’offre.

De son côté le vice-président de la région Fès-Meknès, Younes Rafiq a qualifié d’important ce dialogue national qui concerne l’avenir du Maroc, mettant l’accent sur l’importance socio-économique que revêt le secteur de l’urbanisme, d’où la grande portée de l’implication des acteurs régionaux dans ce dialogue qui vise à écouter les propositions de ces parties et valoriser celles du département de tutelle.

Il a tenu à souligner l’importance du schéma directeur de l’aménagement du territoire dont dispose Fès-Meknès et la nécessité de son adoption dans l’ensemble des plans et projets qui concernent la région.

Les participants à cette rencontre de concertation se sont organisés en quatre ateliers thématiques. Les débats ont porté essentiellement sur la planification et la gouvernance en vue d’améliorer et de valoriser le produit urbanistique, l’offre d’habitat pour garantir l’accès à un logement décent en tant que droit constitutionnel, le soutien du monde rural et la réduction des disparités territoriales pour réaliser l’équité et la justice spatiale, et la protection du patrimoine bâti.