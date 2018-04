“Dialoguer et travailler ensemble”, la clé pour une intégration réussie des personnes handicapées dans la société (acteur associatif)

jeudi, 5 avril, 2018 à 18:11

Kénitra – “Dialoguer et travailler ensemble” constituent les éléments clé pour unifier les visions des élus, des acteurs politiques et des représentants de la société civile en vue de trouver des solutions adéquates à même de permettre une intégration réussie des personnes handicapées dans la société, a affirmé, jeudi à Kénitra, le directeur de l’Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes Trisomiques (AMSAT), Mustapha Zahir.