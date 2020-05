Diffusion de cours d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire à partir du 9 mai sur la chaîne Laâyoune

samedi, 9 mai, 2020 à 1:10

Rabat-Des cours dédiés à l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire seront diffusés sur la chaîne TV Laâyoune à partir du 9 mai, au profit des élèves de tous les niveaux scolaires, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces cours s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis par le ministère en vue d’assurer la continuité pédagogique et rapprocher les services à distance de formation scolaire, professionnelle et universitaire pour tous les élèves de la 6ème année du primaire aux études post-bac, en passant par la 3ème année du collège, l’objectif étant de les aider dans le choix de leur cursus d’étude qui leur permettront de réaliser leur projet personnel à l’avenir, indique vendredi un communiqué du ministère.

A cette occasion, le département salue les efforts déployés par les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) et ses services provinciaux ainsi que l’action des cadres d’orientation afin de promouvoir la continuité pédagogique par le biais des ressources numériques mises à la disposition des personnes concernées via les pages officielles des centres régionaux d’orientation scolaire et professionnelle sur les réseaux sociaux et les sites institutionnels ainsi qu’à travers la programmation de rencontres de communication et de conseil en direct à distance, en plus des conseils que prodiguent par téléphone les cadres d’orientation pédagogique.

Le ministère avait lancé le projet relatif à “l’instauration d’un système efficient d’orientation précoce et active” depuis la rentrée scolaire 2019-2020, destiné à revoir le système d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire dans le but d’accompagner les apprenants dès la 6ème année du primaire dans la préparation de leurs projets personnels et leur choix d’étude en se basant sur leur orientation et leurs capacités.