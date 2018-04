D’importantes chutes de neiges et de fortes pluies et rafales de vent attendues entre mercredi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume (DMN)

mercredi, 11 avril, 2018 à 13:11

Rabat – D’importantes chutes de neige, de fortes pluies et de fortes rafales de vent sont prévues entre mercredi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

La DMN précise, ainsi, que d’importantes chutes de neige à partir de 1.500m sont prévues du jeudi à partir de 18h00 au vendredi à 24h00 et concerneront les provinces d’Ifrane, Beni Mellal, Midelt, Khenifra, Azilal, Al Haouz, Sefrou, Boulemane, Taza, El Hajeb, Ouarzazate, Tinghir et Taroudant.

La DMN prévoit également de fortes averses cemercredi de 12h00 à 24h dans les provinces de Taza, Sefrou, et Oujda. De fortes pluies sont également attendues du jeudi à 15h00 au vendredi à 18h00 dans les provinces de Tanger-Assilah, Larache, Kenitra, Ouazzane, Fahs-Anjra, Tetouan, Chefchaouen, Taounate, Taza, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, El Hajab, Sefrou, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Mohammedia, Casablanca, Ben Slimane, Ifrane, Khenifra, Beni Mellal, Azilal et Khemisset.

De même, selon la DMN, de fortes rafales de vent allant de 65 à 80 Km/h sont prévues ce mercredi de 11h00 à 24h00 dans les provinces de Nador, Jerada, Taourirte, Guercif, Taza, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, Ifrane, Midelt, Boulemane, Figuig, Ourzazate, Errachidia, Taroudant et Assa-Zag. La même source note aussi que des rafales assez fortes à localement fortes pouvant atteindre 80 Km/h intéresseront, l’après-midi du jeudi et vendredi, les cotes et les plaines au nord de Safi, le Tangerois, le Saiss, le Moyen Atlas, le Rif et la Méditéranée.