Des diplomates s’informent des efforts du Maroc en faveur du milieu carcéral

jeudi, 26 août, 2021 à 19:24

Rabat – Une délégation d’ambassadeurs et de représentants de 16 pays a effectué, jeudi, une visite à la prison de Tiflet 2 et au Centre national de formation des cadres de cette ville, pour prendre connaissance des efforts déployés par le Maroc en faveur de l’amélioration des méthodes de gestion des établissements pénitentiaires et d’humanisation du milieu carcéral.

La tournée, organisée par la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) en partenariat avec la Fondation Diplomatique, s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la délégation sur l’environnement international, en vue de partager les expériences et les expertises dans le domaine carcéral.