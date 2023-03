La Direction Générale de la Protection Civile célèbre la Journée mondiale de la protection civile

mercredi, 1 mars, 2023 à 12:02

Rabat – La Direction générale de la protection civile, à l’instar des Organismes de Protection Civile à l’échelon planétaire, célèbrent, le 1-er mars 2023, la journée mondiale de la Protection Civile sous le thème retenu par l’Organisation Internationale de Protection Civile dont le Maroc est pays membre, à savoir «le rôle des technologies de l’information dans l’évaluation des risques».

“En effet, dans un contexte marqué par la résurgence d’événements catastrophiques qui pèsent sur la planète et la population mondiale et dont les conséquences sont désastreuses sur l’Homme et son environnement, la Direction Générale de la Protection Civile tente de relever ces défis en repensant ses mécanismes et outils d’anticipation pour faire face à ces vulnérabilités”, souligne la Direction générale de la protection civile dans un communiqué.

Dans cette perspective, la recherche scientifique qui constitue une aubaine pour les services de Protection Civile, fournit les moyens de détection des risques de catastrophe et d’alerte, pilier important de la stratégie de prévention et de protection des populations, lit-on de même source.

Dès lors, les technologies de l’information deviennent un allié de taille dans l’évaluation des risques et, de surcroît, dans le renforcement de la résilience face aux aléas.

“Destinées à améliorer et à renforcer la prévention et la gestion des événements majeurs, les nouvelles technologies offrent, aux services de secours, des dispositifs qui leur permettent d’accomplir avec efficience les missions qui leur incombent, notamment les drones utilisés pour les missions de reconnaissance et de surveillance des risques en zones inaccessibles, les terminaux de communications satellitaires déployés pour une connectivité en terrains isolés ou non couverts par les réseaux terrestres, ou encore les autres moyens utilisés dans des situations d’interventions spécifiques, dotés d’outils informatiques avancés et de logiciels de technologie de pointe tels que le système d’information géographique (SIG), le système de modélisation des risques chimiques ou le simulateur feux de forêts”, détaille le communiqué.

La commémoration de la Journée Mondiale de la Protection Civile est une opportunité pour communiquer sur ce thème mais aussi pour promouvoir l’importance de l’institution de Protection Civile et de ses missions à travers l’organisation de journées «portes ouvertes» au niveau de ses Unités territoriales à l’échelle du Royaume, le mercredi 1er mars 2023.

Au programme de ces journées, figurent des manifestations variées, à savoir des démonstrations d’interventions de secours, de sauvetage et d’extinction de feu, la présentation de stands et ateliers didactiques de secourisme, des sessions de sensibilisation aux risques de la vie courante et l’exposition de la logistique déployée en situation d’urgence avec la projection de capsules d’information et la distribution de flyers pour inculquer la culture du risque au citoyen et l’inciter à devenir acteur de sa propre sécurité, selon la même source.