Le discours Royal, un appel à davantage de responsabilité et de vigilance pour vaincre la pandémie de Covid-19 (présidente du CRPOS)

vendredi, 21 août, 2020 à 23:13

Rabat -Le Discours prononcé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue un appel à davantage de responsabilité et de vigilance pour faire face à la pandémie de la Covid-19, a souligné la présidente du conseil régional des pharmaciens d’officine du sud (CRPOS), Souad Motaouakkil.

Il s’agit d’un discours historique dans lequel le Souverain attire l’attention du peuple pour faire montre de plus de vigilance et de responsabilité devant la gravité de la situation épidémiologique que connait le Royaume actuellement, a estimé la présidente dans une déclaration à la MAP.

Pour faire face à cette situation, a-t-elle dit, “SM le Roi a exhorté les forces vives de la nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts consentis à l’échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer”.

SM le Roi a également insisté sur l’union contre tout égarement ou ignorance ou faiblesse pouvant amener à ce qui est insupportable et inacceptable, ajoutant que l’ignorance des règles édictées par les autorités scientifiques et sanitaires vont inéluctablement aggraver l’impact de la pandémie sur les citoyens.

Le Souverain a, dans ce sens, mis l’accent sur le civisme en tant qu’élément qui facilite la cohésion de l’ensemble de la population et son manque mène à la catastrophe”, ainsi que sur “le relâchement, la baisse de la garde, l’ignorance et parfois l’affaiblissement des valeurs qui ont vite fait aggravé les indicateurs de la pandémie”.

Mme Motaouakkil a, en outre, fait remarquer que le Discours a mis en avant l’importance de la solidarité, l’union, le civisme et l’esprit citoyen du fait qu’ils sont plus que jamais à l’ordre du jour.

Elle a en outre fait part de la disposition et de la mobilisation de l’instance et des professionnels de la santé derrière SM le Roi, “comme nous l’avons montré dès le début de cette pandémie sans précédent afin d’aider notre pays à surmonter cette crise sanitaire”.

Dans son discours à la nation, SM le Roi a appelé les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et à adhérer unanimement aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer pour juguler la pandémie.