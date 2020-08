Le discours royal appelle à une forte implication des citoyens pour lutter contre la pandémie du Covid-19 (acteur associatif)

vendredi, 21 août, 2020 à 23:03

Dakhla – Le discours prononcé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, appelle à une forte implication et à une adhésion collective des citoyens pour lutter contre la pandémie du Covid-19, a indiqué le président de l’Association de l’Intégrité territoriale dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, Hassan Lahouidag.

Il s’agit d’un discours “réaliste” ayant diagnostiqué avec clarté la situation épidémique alarmante actuelle et qui reflète le souci du Souverain de préserver la santé et la sécurité des citoyens, a noté M. Lahouidag dans une déclaration à la MAP, soulignant que ce discours appelle également au patriotisme de tous les Marocains pour surmonter cette épreuve difficile et atténuer l’impact sanitaire et ses conséquences économiques et sociales.

Dans cette lignée, l’acteur associatif a noté que le discours royal a déploré la recrudescence du nombre des personnes atteintes par le virus et le relâchement constaté chez certains individus, après la levée du confinement, ajoutant que “ce genre de comportement irresponsable peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des citoyens et l’économie nationale”, d’où la nécessité d’exhorter les citoyens de continuer à respecter totalement et rigoureusement l’ensemble des mesures préventives adoptées par les autorités publiques et sanitaires.

Vu la conjoncture actuelle délicate, M. Lahouidag a souligné que le Souverain a insisté dans Son discours sur l’importance d’une mobilisation sociétale globale pour circonscrire cette pandémie.

De même, il a rappelé que le Souverain a souligné que les Marocains ont fait preuve d’engagement et d’abnégation durant les premières phases de la pandémie du Covid-19, déplorant le fait qu’ils n’ont pas su maintenir cette attitude et sortir sains et saufs du confinement, ce qui témoigne de la hausse des statistiques relatives à la situation épidémiologique au Maroc en peu de temps.

Dans ce contexte, toutes les parties prenantes y compris l’État, les institutions, les forces vives de la nation, les acteurs de la société civile, et en particulier les citoyens, devraient poursuivre la sensibilisation, en vue de surmonter cette crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.

Par ailleurs, le chercheur a relevé que le discours royal a attiré l’attention sur la gravité de la situation épidémiologique, en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, essentiellement le non-respect de la distanciation sociale, le non port des masques de protection et les déplacements sans motifs plausibles, ce qui peut conduire à un reconfinement total.

Un retour à la case départ va avoir des répercussions rudes sur la vie des citoyens et l’activité économique, a-t-il fait remarquer, appelant au sens de civisme et de responsabilité de tout un chacun et à un strict respect des consignes sanitaires pour surmonter cette crise.