Discours royal: Le Maroc, un acteur clé pour la paix dans la région (chercheurs mauritaniens)

mardi, 24 août, 2021 à 10:59

Nouakchott – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, est porteur de messages confirmant la place du Maroc en tant qu’acteur clé pour la paix dans la région et la consécration des valeurs de tolérance, a souligné le président de l’association Mauritanie-Marocaine pour La Défense de l’unité maghrébine, Cheikhani Ould Cheikh.

“Aujourd’hui, le Maroc investit non seulement sur le plan démocratie-développement mais aussi sur le plan de paix mondial et de tolérance”, a expliqué ce politologue mauritanien dans une déclaration à la MAP.

Il a indiqué que ce discours était une occasion pour rendre hommage à la Révolution du Roi et du Peuple et de rappeler les moments ayant marqué le processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que pour mettre les points sur les i en ce qui concerne les défis liés à la dissipation de tout malentendu avec les alliés et les voisins.

M. Ould cheikh a mis dans ce sens l’accent sur l’appel du Souverain à inaugurer une nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et l’Espagne, basées sur la confiance, la transparence , la considération mutuelle et le respect des engagements.

Il s’agit là de la pierre angulaire d’une “stratégie claire” pour mettre fin à la crise diplomatique entre les deux pays, a-t-il poursuivi, estimant qu’il est temps d’ouvrir une nouvelle page entre le Maghreb et l’Europe dans le respect des relations de bon voisinage.

Pour sa part, Kane Hamidou Baba, expert en Communication a indiqué que le discours royal a pointé du doigt les ennemis du Maroc, en rappelant que le Royaume fait face à une agression délibérée et préméditée de son intégrité territoriale.

Le chercheur a expliqué que le rappel, non fortuit, par Sa Majesté le Roi que le Maroc est visé du fait qu’il est un Etat pleinement constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au long cours, montre à la fois la singularité de ce pays dans son contexte régional, et qui est, depuis plus de quatre siècles, gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le Trône et le peuple.

Il a fait observer que le Maroc est resté fidèle à ses profondeurs géographiques, historiques et culturelles en officialisant la langue amazighe au même titre que l’Arabe.

Il a par ailleurs relevé qu’il s’agit aujourd’hui d’un Maroc sûr de lui, ouvert sur l’extérieur, l’Afrique en particulier, et qui entend traiter d’égal à égal avec tout le monde.