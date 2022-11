Le discours royal met en exergue l’élan de développement dans les provinces du Sud (politologue)

lundi, 7 novembre, 2022 à 13:33

Laâyoune – Le discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche verte, met en exergue l’élan de développement tous azimuts dans les provinces du Sud, a souligné, dimanche à Laâyoune, le politologue et président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Bouden a indiqué que le discours royal dresse un bilan d’étape “très positif” en termes de réalisation de projets routiers, portuaires, socio-économiques et culturels, inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Maroc, ce qui permettra d’ériger le Sahara marocain en “un pôle d’investissement et de compétitivité”.

Après avoir rappelé que ces projets phares de développement dans les régions du Sud ont mobilisé une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams, le politologue a fait observer que le discours royal vient réaffirmer que le Maroc a opté pour “une autre voie de développement” dans le Sahara marocain.

Par ailleurs, M.Bouden a souligné que le Souverain a mis l’accent dans son discours sur le projet du gazoduc Maroc-Nigéria qui figure parmi les chantiers structurants au niveau du continent africain, notant qu’il s’agit “d’un véritable catalyseur de développement à l’échelle régionale”, qui concerne quinze pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), outre le Maroc et la Mauritanie.

Ce projet d’envergure offre des opportunités et des garanties en matière de sécurité énergétique et de développement socio-économique, a-t-il poursuivi, rappelant qu’eu égard à sa dimension continentale, il s’agit d’un projet structurant promettant d’arrimer l’Afrique et l’Europe.