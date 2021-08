Le Discours royal, porteur d’une vision pour traiter les grands enjeux du Maroc

lundi, 23 août, 2021 à 11:35

Oujda – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, est porteur d’une vision pour traiter les grands enjeux intérieurs et extérieurs du Maroc, a estimé Mohamed Serghini, professeur chercheur à l’université Mohammed Premier d’Oujda.

Dans une déclaration à la MAP, M. Serghini a souligné que le discours de SM le Roi a abordé les élections du 8 septembre prochain, en tant qu’étape pour la consolidation de l’édifice démocratique et la mise en place d’institutions avancées, dans la perspective de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement et de la nouvelle vision de la Charte nationale pour le développement.

Les prochaines échéances électorales sont ainsi un moment historique qui réaffirme l’enracinement de la pratique politique et la maturité de l’édifice politique du Maroc, de même qu’elles concernent l’avenir du développement continu du Royaume sur les plans politique et économique, a-t-il relevé.

L’académicien a noté aussi que le discours royal a mis la lumière sur les attaques qui visent le Maroc, un Royaume riche d’une histoire de plus de 12 siècles, ajoutant que ces complots, qui usent de tous les moyens pour faire impliquer le Maroc dans des problèmes et conflits avec d’autres pays, trouvent leurs explications dans la stabilité et la sécurité dans jouit le Royaume, ce qui n’est pas du goût de certains ennemis.

Le discours royal a clairement affirmé que le Maroc a changé et qu’il continuera à renforcer ses relations avec ses partenaires traditionnels et nouveaux selon des équations géostratégiques renouvelées et suivant une nouvelle mentalité mettant fin avec l’optique colonialiste désuète, a estimé M. Serghini.

Le Souverain a également réaffirmé que le Maroc est capable de gérer ses potentiels et utiliser ses ressources et énergies au service de sa population, sans se soumettre à aucune tutelle étrangère et aux pressions des rapports et recommandations émanant d’organisations hostiles au Maroc, a précisé l’universitaire.

Concernant les relations maroco-espagnoles, qui ont traversé récemment une crise inédite, M. Serghini a noté que le discours royal a mis l’accent sur la poursuite de l’action commune pour inaugurer une nouvelle étape dans les relations bilatérales, fondée sur la confiance, la transparence, le respect mutuel et le respect des engagements.