Discours royal: SM le Roi engage le Royaume dans “une nouvelle étape de développement modernisateur” (Think-tank mexicain)

mercredi, 31 juillet, 2019 à 11:32

Mexico – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 20ème anniversaire de la Fête du Trône est un appel à engager le Royaume dans “une nouvelle étape de développement modernisateur”, a souligné le président du think-tank mexicain “Nej Maroc”, Mohamed Badine El Yattioui.

“Fort d’un bilan extrêmement positif en termes d’infrastructures et de grands chantiers structurants, le Souverain a appelé le gouvernement à engager de nouvelles réformes profondes afin de répondre aux attentes et nécessités du peuple marocain”, a relevé, dans une déclaration à la MAP, M. El Yattioui qui est professeur des relations internationales à l’université des Amériques de Puebla.

Pour le président du Centre de recherche sur la globalisation, basé à Mexico, le discours royal atteste d’une volonté de moderniser le système de gouvernance afin de le rendre plus efficace et plus efficient, précisant que les trois étapes des politiques publiques sont mises en équation: l’analyse, la mise en œuvre et l’évaluation.

Afin de les concrétiser, ajoute l’universitaire, le Souverain a préconisé une méthodologie s’articulant autour de trois axes: un nouveau modèle de développement dont la conception est confiée à une commission d’experts, la nomination de nouveaux profils de type managérial au sein de la structure gouvernementale mais aussi administrative et la demande fait au gouvernement d’engager de nouveau plans sectoriels.

A travers cette nouvelle méthodologie, SM le Roi veut instaurer une culture du résultat au sein des structures publiques afin de répondre aux attentes des citoyens, relève le politologue, notant que l’objectif est désormais de voir le pays se hisser au rang des pays émergents à travers une gouvernance plus efficace basée sur la reddition des comptes et l’évaluation régulière des politiques publiques.

Pour mettre en œuvre ces étapes, souligne M. El Yattioui, une nouvelle génération de managers publics est nécessaire, comme l’a rappelé SM le Roi.

Et de faire observer que “si le Maroc a pu et su, sous la conduite éclairée de SM le Roi, moderniser ses infrastructures (autoroutes, ports, aéroports, LGV), il reste néanmoins appelé à consolider un modèle de développement plus efficace en termes de répartition des richesses et d’affectation des ressources budgétaires”.