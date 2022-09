Disparition du martyr Allal Ben Abdellah: pour une remémoration des valeurs de liberté, d’indépendance et de patriotisme

samedi, 10 septembre, 2022 à 16:00

Rabat – Les Marocains commémorent dimanche le 69è anniversaire de la disparition du martyr et héros de la résistance Allal Ben Abdellah, figure saillante de la résistance nationale.

Le 11 septembre 1953, Allal Ben Abdallah, armé de sa foi et de son patriotisme, a attaqué Ben Arafa qui se dirigeait vers la mosquée pour accomplir la prière du vendredi, faisant preuve de son profond attachement à la nation et à la préservation des valeurs sacrées du Royaume et inaugurant, ainsi, une nouvelle ère dans la lutte du peuple marocain pour le retour de Feu Mohammed V et de la Famille Royale qui avaient été contraints à l’exil le 20 août 1953.