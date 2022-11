Le dispositif d’identification et de ciblage (RNP/RSU), une étape importante dans le processus de généralisation de la protection sociale (experte)

vendredi, 11 novembre, 2022 à 18:59

Rabat – La mise en œuvre du dispositif d’identification et de ciblage pour les programmes d’appui social est une étape importante dans le processus de généralisation de la protection sociale, a souligné Boutaina Falsy, analyste économiste, experte dans le domaine de la protection sociale.

“Le dispositif est un outil technique qui permet aux programmes d’appui social de mieux cibler les ménages bénéficiaires et qu’il ne s’agit pas d’un nouveau programme d’appui social”, a déclaré à la MAP Mme Falsy, consultante en stratégie et politiques sociales.

Le dispositif se base sur le Registre national de la population (RNP), un système d’identification et d’authentification qui fournit un identifiant digital unique et sur le Registre Social Unifié (RSU) qui est un 2ème système national qui va permettre un ciblage efficient des ménages, qui souhaitent bénéficier des programmes d’appui social, tient à noter l’experte.

L’inscription au RNP et l’obtention de l’identifiant digital civil et social (IDCS) se fait auprès des centres de services aux citoyens au sein des annexes administratives locales du ministère de l’intérieur et Caïdats, a tenu à préciser Mme Falsy.

Composé de 10 chiffres, L’IDCS permet à son titulaire de s’inscrire au Registre Social Unifié (RSU) qui deviendra le seul mécanisme utilisé par les programmes d’appui social pour déterminer l’éligibilité des ménages bénéficiaires, a-t-elle souligné.

L’obtention de cet identifiant va permettre dans un deuxième temps de s’inscrire au registre social unifié (RSU) qui permet d’évaluer le niveau de vie des ménages inscrits en se basant sur des caractéristiques socio-économiques objectives. Chaque ménage inscrit au RSU reçoit un indice socio-économique utilisé par les programmes d’appui social pour déterminer l’éligibilité, précise l’experte.

L’IDCS est également utilisé pour faciliter l’interopérabilité entre les différents systèmes d’information des programmes d’appui social.

L’opérationnalisation du registre national de la population a débuté dans sa phase pilote en décembre 2021 à la préfecture de Rabat et à la province de Kénitra. Ce registre est actuellement opérationnel dans les régions de Rabat-Salé- Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hociema et Fès-Meknès. Il sera généralisé progressivement pour couvrir l’ensemble des Régions du Royaume avant la fin de l’année.