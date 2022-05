La distillation des roses et la calligraphie arabe s’invitent aux Jardins exotiques de Bouknadel

dimanche, 29 mai, 2022 à 19:57

Bouknadel (Salé) – La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement a organisé, dimanche aux Jardins exotiques de Bouknadel, des ateliers d’initiation à la calligraphie arabe, à l’ornement ainsi qu’aux techniques de distillation de l’eau de rose au profit des visiteurs et étudiants.

La tenue de ces ateliers s’inscrit dans le cadre d’un programme mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI que préside SAR la Princesse Lalla Hasnaa, en matière d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à l’importance de la préservation des ressources naturelles et des traditions immatérielles parmi les élèves et les jeunes.