Distribution de 20.000 qtx d’orge subventionné aux éleveurs d’Assa

lundi, 6 avril, 2020 à 15:13

Assa – Une opération de distribution de 20.000 quintaux d’orge subventionné au profit des éleveurs de la province d’Assa-Zag vient d’être lancée, dans le cadre des mesures annoncées par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts pour la sauvegarde du cheptel face au déficit des précipitations.

Cette opération, initiée par la délégation provinciale de l’Agriculture en collaboration avec la chambre régionale d’agriculture, porte sur la distribution de 7500 qtx durant une première tranche et plus de 13.000 qtx au cours de la seconde.

Le directeur provincial de l’agriculture à Assa, Dadi Ansari, a indiqué que la première tranche de cette opération se déroule de façon “fluide” tout en respectant les mesures de précaution instaurées par les autorités locales contre la propagation du coronavirus.

Il a ajouté que cinq points de vente ont été mis en place dans les différents quartiers de la ville ainsi qu’un dispositif humain pour acheminer l’orge subventionnée aux bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que la direction va procéder, durant la deuxième phase, à la distribution de 13.000 qtx dans plusieurs coins de la ville, précisant que cette opération vise à offrir de l’orge subventionné aux éleveurs pour un prix de 200 dh le quintal, pour la sauvegarde du cheptel dans ce contexte marqué par le déficit pluviométrique et la détérioration du couvert végétal.

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts avait annoncé fin mars le lancement d’un programme de sauvegarde du cheptel à travers la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné pour le prochain trimestre au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies, notamment les parcours de jachère et les cultures fourragères.