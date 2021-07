Dix élèves sacrés au Concours général des sciences et techniques

mercredi, 21 juillet, 2021 à 16:10

Rabat – Dix élèves ont été sacrés dans la 12-ème édition du concours général des sciences et techniques, initié par le ministère de l’Education nationale, dans le cadre d’un partenariat avec l’Académie Hassan II des sciences et techniques.

Selon un communiqué du département de l’Education nationale, ce concours, organisé le 14 juillet, a vu la participation de 12 centres de classes préparatoires et 397 élèves, dans les domaines des mathématiques, des sciences de l’ingénieur, l’ingénierie électrique et mécanique, la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la terre.

En mathématiques, la première place est revenue à Mouad Mouatassim de l’Académie régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, suivi de Aya Aguerjout (Beni Mellal-Khénifra) et Wail Khettabi (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), alors que Ayman Mouteï (Rabat-Salé-Kénitra) est arrivé à la 4-ème position.

Dans le domaine des sciences physiques, l’élève Adam El Hindi (Fès-Meknès) est arrivé premier, devant Othman Mnouar de la même académie, tandis que dans les sciences de l’ingénieur, la première place est revenue à Anas Bahou (Fès-Meknès) en ingénierie électrique et à Ali Achraf Lbit (Souss-Massa) en ingénierie mécanique.

Dans les sciences de la vie et de la terre, Nada Ouarit de l’Académie de Rabat-Salé-Kénitra s’est attribué la première position, suivie de Salma Bouaoud (Fès-Meknès), poursuit le communiqué, faisant savoir que les vainqueurs bénéficieront de la bourse d’excellence attribuée par l’Académie Hassan II des sciences et techniques tout au long de leur parcours académique, jusqu’à l’obtention du doctorat.