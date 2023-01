Djibouti : La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran

dimanche, 29 janvier, 2023 à 15:29

Djibouti -La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains à Djibouti a organisé, récemment dans la capitale de ce pays, la 4-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

A l’issue du concours, trois lauréats ont été retenus pour représenter la section de Djibouti lors de la phase finale, prévue au cours du mois sacré de Ramadan.

Il s’agit de Abchar Abdelkader Ibrahim dans la catégorie de la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture “Warsh an Nafiâ”, de Mourad Hamid Guellah dans la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec récitation dans diverses lectures et Othman Hassan Omar dans la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

Ce concours s’est déroulé en présence de Cheikh Alami Abdellah Aater, président de la section de la Fondation à Djibouti, du Chargé d’Affaires de l’ambasade du Maroc à Djibouti, M’Barek Haddaoui, du Directeur des affaires islamiques au ministère des affaires islamique et du waqf, Ismail Robelh Hassa et des membres de la section de la Fondation à Djibouti.

À travers ce concours, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains aspire à raffermir l’intérêt des enfants et des jeunes musulmans africains à l’égard du Saint Coran, et à les encourager également à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie.