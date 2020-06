Don de sang : Les éléments des Forces Auxiliaires de Béni Mellal mobilisés pour renflouer les stocks

mercredi, 3 juin, 2020 à 15:51

Béni Mellal – Les éléments du commandement régional des Forces Auxiliaires de Béni Mellal-Khénifra se sont fortement mobilisés, mercredi à Béni Mellal, pour faire don de sang dans une initiative louable visant à renflouer le stock régional en cette matière vitale.

Organisée par le commandement régional des Forces Auxiliaires en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine de Béni Mellal-Khénifra, cette campagne de don de sang qui a pour but de répondre aux besoins nécessaires en cette matière vitale, s’inscrit dans le cadre de la conjoncture exceptionnelle actuelle marquée par la propagation de la pandémie du Covid-19 et la baisse du nombre de donneurs.

La campagne à laquelle ont pris part, les officiers et sous-officiers du commandement régional des Forces Auxiliaires de la province de Béni Mellal, a été menée sous la supervision d’un staff médical et infirmier, dans le strict respect des mesures préventives préconisées par les pouvoirs publics pour circonscrire la propagation du nouveau coronavirus.

Les éléments du commandement régional des Forces Auxiliaires à Béni Mellal se sont conformés aux consignes relatives au port obligatoire des masques de protection tout comme le personnel médical chargé des prélèvements et en observant les mesures de distanciation sociale.

Les éléments des Forces Auxiliaires, qui veillent méticuleusement au bon respect des mesures d’urgence sanitaire, ont fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et de civisme en adhérant de manière volontaire à cette campagne de don de sang qui consacre les valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent les éléments des Forces Auxiliaires tous corps et grades confondus.

Dans une déclaration à la MAP, le commandant régional des Forces Auxiliaires à Béni Mellal-Khénifra, Abdellah Oukessou a souligné que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mobilisation globale de l’ensemble des forces vives de la nation marocaine dans les régions et provinces du Royaume, relevant que les éléments des Forces Auxiliaires se sont mobilisés pour faire don de sang et contribué ainsi dans cette initiative louable.

Les officiers et sous-officiers des Forces Auxiliaires ont ainsi exprimé à travers cette initiative, leur solidarité citoyenne en venant remplir des poches de sang à même de sauver des personnes en danger et répondre aux besoins croissants en cette matière vitale, a-t-il dit, se félicitant de cette initiative qui sera organisée dans l’ensemble des commandements provinciaux des FA de la région.

Pour sa part, le chef de la Division d’action sociale (DAS) au sein de la préfecture de Béni Mellal, Abderrahmane Jaber a fait savoir que cette initiative intervient après l’organisation récemment par la Wilaya de la région d’une vaste campagne de don de sang de l’ensemble des administrations publiques de la région.

Cette campagne de collecte de sang s’inscrit dans le sillage de l’élan de solidarité national visant à renflouer les stocks de cette matière précieuse notamment dans cette conjoncture exceptionnelle induite par la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au Royaume, a relevé M. Jaber se félicitant de l’importante mobilisation des éléments des Forces Auxiliaires dans cette initiative qui permettra de résoudre le problème de la pénurie du sang et garantir à la région un stock couvrant 3 semaines de besoins en sang.

De son côté, Samira Zaiz, médecin en charge de collecte mobile de don de sang dans la région Béni Mellal-Khénifra, a fait savoir que cette campagne a connu une forte participation de tous les éléments des Forces Auxiliaires relevant du commandement régional, soulignant que cette initiative de grande envergure, s’est déroulée dans le respect des mesures de précaution et de prévention contre le Covid-19 en ce sens que chaque donneur de sang a été soumis à un interrogatoire sanitaire et à une prise de température.