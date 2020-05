Don de sang : Les éléments des Forces Auxiliaires à Chichaoua se mobilisent pour renflouer les stocks

vendredi, 8 mai, 2020 à 18:21

Chichaoua – Les éléments des Forces Auxiliaires à Chichaoua se sont mobilisés, jeudi, pour prendre part à une campagne de don sang, dans un geste noble qui témoigne de leur forte adhésion à l’élan national de solidarité visant à renflouer les stocks de cette matière vitale, en cette conjoncture exceptionnelle induite par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Initiée par le Commandement provincial des Forces Auxiliaires, cette campagne, supervisée par la Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech-Safi, a connu la participation du commandant provincial des Forces Auxiliaires, le colonel Mohamed Hadari, ainsi que de l’ensemble des officiers et éléments de ce corps, tous grades confondus.

Cette action humanitaire, qui relève du devoir national et reflète l’esprit de volontariat et les nobles valeurs d’entraide et de solidarité, s’est déroulée dans le respect scrupuleux des conditions organisationnelles et sanitaires, ainsi que des mesures prises pour enrayer la propagation de la pandémie.

Selon le commandement provincial des Forces Auxiliaires de Chichaoua, cette initiative citoyenne intervient “en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), relatives à la fédération de tous les efforts visant à palier le déficit accusé en cette matière vitale au niveau des Centres de transfusion sanguine à l’échelle du Royaume, surtout en cette conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays en raison de la pandémie du Covid-19”.

Conformément à la stratégie proactive et aux mesures préventives entreprises par les Inspections générales des Forces Auxiliaires (Zones Sud et Nord), le commandement provincial des Forces Auxiliaires a, ainsi, mobilisé tous ses moyens logistiques et ses ressources humaines afin de garantir la réussite de cette action louable, qui constitue une illustration éloquente des valeurs de solidarité et d’entraide et ce, dans le respect des normes et des conditions de prévention en vigueur au niveau national pour assurer la sécurité sanitaire des donneurs.

Ce genre d’initiatives “n’est pas étrange aux éléments des Forces Auxiliaires mais il est ancré dans les valeurs de ce corps, surtout que les forces auxiliaires n’ont eu de cesse de sacrifier ce qu’ils ont de précieux au service de la Patrie”, souligne le commandement provincial.

Et de poursuivre que cette campagne traduit l’engagement effectif des femmes et hommes des Forces Auxiliaires, tous grades confondus, et leur mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi.

De son côté, le délégué provincial de la santé à Chichaoua, Mohamed El Mouss, a indiqué que cette action, qui a permis de collecter 112 sachets de sang, vise à contribuer au renforcement des stocks de cette matière vitale au niveau national.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a noté que cette opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce aux mesures prises par le staff médical du Centre régional de transfusion sanguine pour préserver la santé des donneurs parmi les éléments des Forces Auxiliaires.

Il a, dans la foulée, salué les efforts déployés par les services de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires, qui ont organisé, en cette conjoncture exceptionnelle, des campagnes de don de sang et ce, en réponse à l’appel de la Patrie et en consécration des principes du devoir national.