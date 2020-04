Don de sang : Les éléments des Forces Auxiliaires à El Kelâa des Sraghna se mobilisent pour renflouer les stocks

dimanche, 12 avril, 2020 à 21:24

El Kelâa des Sraghna- Les éléments des Forces Auxiliaires à El Kelâa des Sraghna se sont mobilisés, dimanche, pour prendre part à une campagne de don sang, dans un geste noble qui témoigne de leur forte adhésion à l’élan national de solidarité visant à renflouer les stocks de cette matière vitale en cette conjoncture exceptionnelle induite par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Supervisée par la Délégation provinciale de la santé et encadrée par un staff médical et infirmier de l’hôpital provincial “Salama”, cette campagne a connu la participation du commandant provincial des Forces Auxiliaires, ainsi que de l’ensemble des officiers et éléments de ce corps, tous grades confondus.

Cette action humanitaire, qui relève du devoir national et reflète l’esprit de bénévolat et les nobles valeurs d’entraide et de solidarité, s’est déroulée dans le respect strict des conditions organisationnelles et sanitaires, ainsi que des mesures prises pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

A cette occasion, le délégué provincial de la santé à El Kelâa des Sraghna, Moulay Abdelmalek El Mansouri, a expliqué que cette campagne vise à renforcer les stocks de sang au niveau national et à palier le déficit accusé en plaquettes sanguines, dont la durée de vie ne dépasse pas 5 jours.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Mansouri a indiqué que cette opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce aux mesures prises par les équipes médicales pour préserver la santé des donneurs parmi les membres des Forces Auxiliaires, qui ont toujours répondu présents, en prenant part à ces campagnes de don de sang.

Il a, dans la foulée, salué les efforts déployés par les services de la Sûreté nationale et les éléments des Forces auxiliaires, qui ont organisé, en cette conjoncture exceptionnelle, des campagnes de don de sang et ce, en réponse à l’appel de la patrie et en consécration des principes du devoir national.

Des campagnes similaires seront organisées au cours de la semaine prochaine, a conclu le délégué provincial de la santé.