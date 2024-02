Dons royaux aux Chorfas Alamiyines et aux Chorfas de la Zaouïa Harrakia

lundi, 26 février, 2024 à 9:58

Tétouan – Une commission royale a procédé, dimanche, à la remise de dons royaux aux Chorfas Alamiyines dans la province de Larache et aux Chorfas de la Zaouïa Harrakia à Tétouan, à l’occasion du 15è jour du mois de Chaâbane.

Au mausolée de Moulay Abdessalam Ben Mchich dans la commune de Tazrout (province de Larache), cette commission, présidée par Mohamed Saad Eddine Samij, chargé de mission à la Chambellerie royale, en présence du gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, d’élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires, a procédé à la remise d’un don royal au délégué provincial du ministère des Habous et des affaires islamiques, en vue de sa distribution aux Chorfas Alamiyines.

Au siège de la Zaouïa Harrakia à Tétouan, la remise de ce don a eu lieu lors d’une cérémonie religieuse, tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazak Al Mansouri, de responsables locaux, civils et militaires, et des membres du Conseil local des Oulémas.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.