Drâa-Tafilalet : 2.595 projets INDH réalisés entre 2019 et 2022

jeudi, 8 juin, 2023 à 22:33

Errachidia – Un total de 2.595 projets ont été réalisés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la région de Drâa-Tafilalet durant la période 2019-2022, avec une enveloppe totale d’environ 1.205 millions de dirhams.

La contribution de l’INDH à la mise en œuvre de ces projets s’élève à près de 1.141 millions de dirhams, soit un taux de 95%, selon des données présentées, jeudi à Errachidia, lors d’une réunion du Comité régional de développement humain, tenue sous la présidence du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchaab Yahdih.

Cette rencontre, qui s’est déroulée avec la participation des gouverneurs des provinces de la région et des représentants de la société civile, a été l’occasion de présenter le bilan et les acquis de la troisième phase de l’INDH, qui est venue consolider les acquis obtenus lors des première et deuxième phases.

D’après les données présentées, quelque 319 projets ont été réalisés dans la province d’Errachidia entre 2019 et 2022 avec une enveloppe de 247 millions DH, 383 projets dans la province de Midelt (229 MDH), 728 projets dans la province de Tinghir (287 MDH), 598 projets dans la province de Ouarzazate (231 MDH) et 567 projets au niveau de la province de Zagora (209 MDH).

Ces projets ont été réalisés dans le cadre du programme de rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les quartiers sous-équipés, du programme d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes et du programme d’impulsion du développement humain des générations futures.

Lors de cette réunion, le wali de la région de Drâa-Tafilalet a mis l’accent sur la contribution de l’INDH à la résorption du déficit social, notamment en favorisant les activités génératrices de revenus, en multipliant le soutien aux personnes en situation de précarité et en élargissant l’accès aux services sociaux de base.

Il a salué, dans ce cadre, le rôle de premier plan joué par l’INDH à travers sa contribution à l’amélioration des revenus, au lancement d’une nouvelle génération d’initiatives, à la promotion de l’inclusion économique des jeunes, ainsi qu’à la création d’opportunités d’emplois et de richesses.

Par ailleurs, M. Yahdih a appelé les gouverneurs et les membres du Comité régional de développement humain à poursuivre les efforts et les initiatives visant à promouvoir le capital humain et social et à améliorer la qualité de vie.

Au cours de cette réunion, les membres du Comité régional de développement humain ont examiné le plan d’action du Comité au titre de l’année 2023 en approuvant une série de projets pour une enveloppe financière de plus de 294 millions DH.

Le programme de cette rencontre comprenait des présentations sur les résultats des projets de l’INDH dans sa troisième phase et sa contribution à la mise en oeuvre de projets liés à l’éducation, à la santé, au réseau routier rural, à l’eau, aux l’électrification, à l’emploi et au soutien aux groupes vulnérables.