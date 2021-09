Drâa-Tafilalet : 6 partis se partagent les sièges de la circonscription législative régionale (résultats provisoires)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 9:23

Errachidia – Un total de 6 partis se partagent les sièges réservés à la circonscription législative régionale au niveau de la région de Drâa-Tafilalet dans le cadre des élections des membres de la Chambre des représentants, selon les résultats provisoires de ce scrutin fournis par la wilaya de la région.

Ainsi, le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Mouvement Populaire (MP), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont remporté ces sièges, suite au dépouillement de 86 % des voix exprimées.

Le RNI a obtenu 122.848 voix, le PI 60.038 voix, le MP 65.433 voix, le PAM 49.048 voix, l’USFP 33.384 des suffrages et le PPS 32.055 voix.

Un total de 23 sièges, dont 17 de la circonscription législative locale et 6 de la régionale, étaient en jeu lors des législatives du 8 septembre au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.