Drâa-Tafilalet : 8ème rencontre régionale sur la “dimension régionale du mécanisme d’Examen périodique universel”

mardi, 31 mai, 2022 à 22:02

Errachdia – La Délégation interministérielle chargée des Droits de l’Homme (DIDH) a organisé, mardi à Errachidia, la 8ème rencontre régionale sur “la dimension régionale du mécanisme d’Examen périodique universel (EPU)”.

Cette rencontre intervient dans le sillage des préparatifs en vue de l’élaboration du rapport national au titre du quatrième cycle de l’EPU qui sera présenté lors de la 41ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, prévue du 7 au 18 novembre prochain à Genève.

Elle avait pour objectif d’approfondir la concertation avec les différents acteurs régionaux (société civile, collectivités territoriales, services décentralisés de l’État, universités et médias) et leur permettre de maîtriser le mécanisme d’Examen périodique universel et les questions relatives aux droits de l’Homme, ainsi qu’à engager une réflexion sur les moyens à même de renforcer la coordination entre les acteurs régionaux pour mettre en œuvre les recommandations du mécanisme et mettre en place les mécanismes pour y parvenir.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la DIDH, Abdelkarim Boujradi, a souligné l’importance de cette rencontre qui illustre l’interaction du Maroc avec un mécanisme onusien singulier des droits de l’Homme où les pays sont des acteurs essentiels qui y adhérent de manière participative en matière d’évaluation du degré de respect de leurs engagements liés aux droits de l’Homme.

M. Boujradi a ajouté que cette échéance onusienne coïncide avec l’adoption par le Maroc d’un Nouveau modèle de développement, un chantier sociétal qui vise la réalisation d’un développement inclusif et durable basé sur la lutte contre les disparités et la consécration de la justice sociale et territoriale.

La vision stratégique du modèle de développement à l’horizon 2035 a identifié trois objectifs principaux dans lesquels l’acteur territorial joue un rôle majeur et sont au cœur de l’amélioration de la situation des droits de l’homme, a-t-il fait remarquer, précisant que ces objectifs portent sur la consolidation de la démocratie en permettant aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques, la promotion d’une vie décente dans une société ouverte, diversifiée, juste et équitable, et le renforcement de l’investissement économique à valeur ajoutée de manière durable et responsable.

Le secrétaire général de la DIDH a aussi mis en valeur les réalisations accomplies par le Maroc en matière d’interaction avec le mécanisme d’Examen périodique universel, dont le résultat s’est traduit par l’adoption d’une méthodologie nationale qui répond aux déterminants onusiens, tout en appelant à la poursuite des efforts pour faire de ce mécanisme un outil d’appui à la protection et à la promotion des droits de l’Homme, avec leur prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement au niveau territorial.

Pour sa part, le vice-président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hassani Rachidi, a souligné que le Royaume a franchi des étapes importantes dans le domaine des droits de l’Homme, à travers notamment son adhésion totale à ce processus global, ainsi que l’édification de l’Etat de droit.

Il a rappelé les efforts déployés par le Conseil de la région dans le domaine des droits de l’Homme, par le biais notamment de l’adoption d’une série de mesures visant à accompagner les efforts de DIDH en la matière.

Le directeur exécutif de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet, Ahmed El Khal, a relevé que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) accorde un intérêt particulier au mécanisme d’Examen périodique universel, étant donné notamment ses prérogatives en tant qu’institution nationale en harmonie avec les Principes de Paris qui forment un ensemble de normes reconnues à l’échelle internationale.

Les rencontres régionales de concertation constituent la deuxième phase du processus d’élaboration du rapport national au titre du 4ème cycle de l’EPU après la première étape lancée par la Délégation interministérielle des Droits de l’Homme en juin 2021 à l’occasion de l’organisation de Journées d’études sur ce mécanisme au profit des différentes parties concernées.