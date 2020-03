Drâa-Tafilalet : adhésion totale du corps enseignant et pédagogique au chantier de l’enseignement à distance

vendredi, 20 mars, 2020 à 14:27

Errachidia – Le corps enseignant et pédagogique de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet fait montre d’une adhésion totale à la tâche de production des ressources numériques nécessaires pour assurer l’enseignement à distance décidée comme mesure préventive pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus “Covid-19”.

Plusieurs réunions ont ainsi été tenues depuis dimanche dernier au siège de l’AREF de Drâa-Tafilalet, avec la participation d’inspecteurs régionaux et d’une équipe pédagogique et technique spécialisée en la matière, pour mettre en place une stratégie focalisée sur les moyens et mécanismes à même de garantir la continuité pédagogique avec l’enseignement à distance, à travers la production des ressources numériques nécessaires à cet effet.

Les efforts fournis par les cadres de l’AREF de Drâa-Tafilalet ont permis de produire jusqu’à présent plusieurs ressources numériques pour l’enseignement à distance pour toutes les matières de la première année du Baccalauréat “Sciences expérimentales”, tâche qui a été confiée à cette académie régionale.

Ces ressources numériques et audiovisuelles sont envoyées à la commission centrale chargée de les homologuer et de les insérer dans la plateforme numérique “Tilmidetice” d’enseignement à distance.

Le chef du service de promotion de la gestion des établissements de l’enseignement à l’AREF de Drâa-Tafilalet, Mustapha El Hasnaoui, a affirmé que les cadres pédagogiques et le corps enseignant de l’académie veillent à la mise en œuvre des mesures prises par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en matière d’enseignement à distance, dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du Coronavirus.

Plusieurs professeurs de différentes matières travaillent à pied d’œuvre dans différents établissements d’enseignement à Errachidia et à Ouarzazate dans le cadre d’ateliers de production des ressources numériques et audiovisuelles pour les mettre à la disposition des élèves à travers la plateforme “Tilmidetice”, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

M. El Hasnaoui s’est félicité de l’implication spontanée et sérieuse des professeurs, inspecteurs et autres cadres pédagogiques à cet effort et ce, depuis les premières réunions tenues dans ce cadre sous la présidence du directeur de l’AREF de Drâa-Tafilalet.

Il a fait savoir que le nombre des ressources numériques produites jusqu’à présent dépasse, pour certaines matières, les besoins du mois de mars, ajoutant que la totalité des cours de la première année du Baccalauréat “Sciences expérimentales” sera élaborée prochainement.

Pour sa part, Zahra Hamdine, professeur de Physique au lycée qualifiant Sijilmassa à Errachidia, a souligné que que l’enseignement à distance constitue une mesure préventive adoptée par le ministère de l’Education nationale et à laquelle le corps enseignant contribue à travers la production des ressources numériques et audiovisuelles au profit des élèves.

Elle a qualifié cette nouvelle expérience d’”enrichissante”, appelant les élèves à rester dans leurs maisons et à faire preuve d’assiduité pour la poursuite de leurs cours à distance.

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé la suspension des cours du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, privés ou publics.

S’inscrivant dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus “Covid-19”, cette décision est applicable à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics et privés, les établissements de formation des cadres ne faisant pas partie d’universités, les écoles et les centres de langues relevant des Missions étrangères et les centres de langues et ceux de soutien scolaire privés.