Drâa-Tafilalet : une approche globale en matière d’éducation inclusive

mardi, 13 octobre, 2020 à 14:22

-Par : Jamaledine Benlarbi-

Errachidia – L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet a fait de l’éducation inclusive un levier fondamental pour l’accélération de l’intégration de l’ensemble des enfants en situation de handicap en milieu scolaire.

Des efforts importants sont consentis afin d’assurer l’intégration des enfants aux besoins spécifiques, aussi bien en milieu urbain que rural, en milieu scolaire ordinaire, le but étant de généraliser l’accès de ces élèves à l’école au niveau de l’ensemble des provinces de la région.

L’AREF de Drâa-Tafilalet adopte une approche globale dans ce domaine, à travers des mesures visant notamment à renforcer la prise de conscience des familles concernées quant à la nécessité d’inscrire leurs enfants en situation de handicap à l’école.

Des rencontres de communication sont organisées pour sensibiliser les parents à l’importance d’inscrire leurs enfants en situation de handicap dans les établissements d’enseignement au niveau de la région, a indiqué, à ce sujet, Mohamed Oukhadjou, chef du service de l’éducation inclusive à l’AREF de Drâa-Tafilalet.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que des responsables de l’AREF effectuent des visites aux établissements scolaires accueillant des élèves en situation de handicap pour s’arrêter de près sur leur situation au sein de ces écoles et s’enquérir de leurs besoins en matière pédagogique afin de mettre en place des programmes éducatifs qui leurs sont adaptés.

M. Oukhadjou a relevé que les Directions provinciales de l’Education nationale relavant de la région de Drâa-Tafilalet sont orientées pour l’organisation de campagnes de sensibilisation et de rencontres avec les parents des élèves pour attirer l’attention sur l’enseignement des élèves en situation de handicap qui poursuivent leurs études dans des classes ordinaires ou des classes de ressources pour la qualification et le soutien qui leurs sont exclusivement destinées.

L’Académie régionale ambitionne, dans le cadre de son plan d’action axé sur ce domaine, à atteindre 3.000 élèves en situation de handicap au sein des établissements scolaires de la région.

L’objectif est aussi d’organiser des sessions de formation au niveau de chaque Direction provinciale de l’Education nationale au profit des différents intervenants et parties concernées par le domaine de l’éducation inclusive.

Il s’agit, en outre, de dynamiser le rôle des instances chargés de l’encadrement et du contrôle pédagogiques en matière de production des outils et ressources pédagogiques adaptés aux élèves en situation de handicap.

L’AREF veille, par ailleurs, à l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’importance de l’éducation inclusive. Une journée d’étude régionale sur la réalité et les perspectives de l’éducation inclusive est prévue dans le même cadre.

En matière de modèle pédagogique, le plan stratégique de l’AREF a pour objectifs notamment l’adaptation du programme scolaire, des modes d’évaluation et des examens, ainsi que la distribution de quelques 750 exemplaires du cadre de référence de l’éducation inclusive au profit des différents acteurs concernés au niveau régional.

Pour ce qui est du domaine de la gouvernance et de la mobilisation, l’accent est mis sur le développement de partenariats pour le soutien à l’éducation inclusive, le suivi des programmes mis en œuvre dans ce cadre et la sensibilisation au sein des établissements scolaires et auprès des partenaires.

La scolarisation des élèves en situation de handicap s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de l’éducation inclusive qui vise à permettre aux enfants en situation de handicap de jouir pleinement de leur droit à la scolarisation aux côtés des autres élèves.

Elle vise à encourager la scolarité de ces enfants, tout en adaptant les méthodes pédagogiques et les moyens de qualification et d’évaluation à leurs besoins spécifiques.

Les programmes d’éducation de ces enfants visent à améliorer leur scolarité pour assurer leur droit à l’égalité des chances, à l’équité et à l’inclusion éducative et socio-économique, tout en profitant de plusieurs activités selon des projets pédagogiques bien définis.